Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2025 16:56
Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?

Memurum.

2 çocuğum var. biri 6 yaşında, biri 2 yaşında. 2 yaşındaki çocuğum için aylık 1.500 TL'lik yardımdan faydalanacak mıyım. yoksa bu yardımlar bundan sonra çocuk sahibi olacak kişiler için mi geçerli. net bir açıklama olmadığı için merak ettim. bununla ilgili bilgisi veya mantıklı yorumu olan arkadaşlar cevap verebilir mi.


maske505
Aday Memur
13 Ocak 2025 17:08

bende merak ediyoum


suvas
Aday Memur
13 Ocak 2025 17:33

Örneğin halihazırda 3 çocuğu olan birisi 5 bin TL alacak mı?

Açıklama yapılırken çocuk yardımı alan vatandaşlar için ikinci çocuk yardımı aylık 1.500 liraya, üçüncü çocuk yardımı aylık 5.000 liraya yükseldi, gibi bir ifade olmadığı için kafa karışıklığı oluştu.


M Can
Genel Müdür
13 Ocak 2025 17:52

Konuşmasında aynen şöyle demiş , memurlar net ana sayfadaki haberden okuyabilirsiniz...

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.

Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."


suvas
Aday Memur
13 Ocak 2025 18:17

Hocam konuşmaları biliyorum. Ben de bu nedenle sordum. Bu konuşmalara göre halihazırda 2 çocuğu veya 3 çocuğu olan insanların hakkı yokmuş gibi bir anlam çıkıyor. Yani bu meselenin detaylarını bilen varsa diye sordum. Hazırda 2 çocuğu 3 çocuğu olanlar insan değil mi &#128512;

M Can, 2 saat önce

Konuşmasında aynen şöyle demiş , memurlar net ana sayfadaki haberden okuyabilirsiniz...

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.

Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."


NikimNik48
Aday Memur
13 Ocak 2025 18:25

Bunun memurlarla alakası yok. Ne diyor bakın!

Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.

Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

Her ay annelerin hesabına yatıracağız diyor..... mesela çocuklar benim üzerimde diyelim memur olarak. Çocuk yardımını baba alıyor bordroda.

Yani demiyor ki memurların çocuk yardımını arttırdık. 2. Çocuk için şu kadar 3. Çocuk için şu kadar demiyor.


Sakaryalı540
Aday Memur
13 Ocak 2025 18:46

Güzel kardeşim dedikleri yeni düzen için geçerli yani şimdiden sonra olacak çocuklar için geçerli olacak. Keşke 3 çocuğu olan bekar ailelere ev alma kolaylığı sağlayacağız dese inanın çocuk patlaması yaşanır ülkede


Türkçeci_7
Müsteşar
13 Ocak 2025 18:51

arkadaslar amac halka para dgitmak mi dogum oranini artirmak mi? Tabii ki sadece yenidogana verecekler.


xyzs
Şef
13 Ocak 2025 18:57

Hali hazırda 2 çocuğum var 3. ü yapsak 5000 mi alacağız ona göre cevap yazın çalışmalara başlayacağız

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