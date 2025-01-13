Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2025 17:37
Adli tıp laborant var mı

Arkadaşlar adli tıpta çalışan laboratuvar teknikeri var mı bir kaç sorum olacak bana mesaj atabilir mi lütfen eğer bilen varsa yazabilir mi

Laborant olarak sağlık Bakanlığından adli tıpa kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum olur mu olmaz mı bilmiyorum ama denemek istiyorum acaba çalışma şartları nasıl maaş konusu çok önemli değil benim için nöbetli mi çalışılıyor filan bunlar önemli benim için

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