Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2025 17:53
İcra borcu nedeniyle ev eşyası haczi

13 yıllık öğretmenim, yaklaşık 10 icra dosyam var, 1 tanesi maaşımdan kesiliyor. Bugün ev haczi kararı çıktığını öğrendim, bu durumu yaşayan var mı? çocuklarım küçük ve evde belirli bir süre yalnız kalıyorlar ben gelene kadar, evde yetişkin yokken eve zorla girerler mi? çok zor durumdayım lütfen kırıcı olmayalım


emre461453
Aday Memur
13 Ocak 2025 18:32

Evine de girerler eşyalarını da alırlar. Bu şekilde devam edersen hapis cezası da alırsın.


bahar yılmaz33
Aday Memur
13 Ocak 2025 18:35

hapis cezası neden alıyorum anlamadım ne suç işlemişim?

emre461453, 53 dk. önce

Evine de girerler eşyalarını da alırlar. Bu şekilde devam edersen hapis cezası da alırsın.


E.Kayı Han
Editor
13 Ocak 2025 18:55

Ev haczi kararı alınıyor ama evden bir şey götürmüyorlar. Eve geldiklerinde bir şey imzalamayın, malları yedi emin olarak size bırakalım derler hayır alın götürün de bir şey alamazlar.


bahar yılmaz33
Aday Memur
13 Ocak 2025 19:01

çok teşekkür ederim nazik cevabınız için

E.Kayı Han, 30 dk. önce

Ev haczi kararı alınıyor ama evden bir şey götürmüyorlar. Eve geldiklerinde bir şey imzalamayın, malları yedi emin olarak size bırakalım derler hayır alın götürün de bir şey alamazlar.

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