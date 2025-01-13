Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 19:11
Aile yılında Sözleşmeli personele Eş durumu tayin hakkı verilsin!

Aile yılında Sözleşmeli personele Eş durumu tayin hakkı verilsin!

Aile yılında aile birliğini temelden sarsan durum , eşleri ayrı şehirlerde 4 yıl geçirmeye mecbur bırakan 3+1 sistemidir.

2023 yılına kadar sözleşmeli personelin 1 yıl sonunda eş durumu tayini yapabilme hakkı 7433 sayılı kanun ile kaldırıldı.

Atanmak için çabalayan bizler, atandıktan sonra eşimizden uzakta kaldık.

4 yıl eşimizden ve evimizden ayrı kalmak hem maddi hem manevi olarak oldukça yıpratıcıdır.

Doğum oranlarının düştüğü bu zamanlarda, sözleşmeli personel çocuğundan ayrı kalmakta , yeni evlenenler ise çocuk yapmayı düşünmemektedir.

Eş durumu tayin hakkının kaldırılması sayın Cumhurbaşkanımızın Aile yılı anlayışına maalesef zarar vermektedir.

Sözleşmeli personel eş durumu tayini hakkını tekrardan istiyor, eşlerine çocuklarına kavuşmak, ailesini bir çatı altında toplayıp evlat sahibi olmak istiyor. Lütfen bu çağrımıza kulak verin.

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