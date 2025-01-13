Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 19:17
4B 1 yıl bekleme süresi hakkında

4b sözleşmelide 1 yıl bekleme süresi nasıl işliyor örneğin; 19 ocak 2024"de 4b den istifa etmiş biri son başvuru tarihi 15 ocak 2025 olan ilana başvurabilir mi başvuru tarihi mi önemli yoksa sözleşme imzalama tarihi mi yani sözleşme imzalama tarihi önemli ise sonuçların açıklanması, evrak teslimi ve sözleşme imzalanması 19 ocağı geçecek ve 1 yıl bekleme süresi tamamlanmış olacak. Hangisi doğru bilgisi olan var mı?

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