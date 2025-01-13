KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 19:35
2024/2 Merkezi Atama Sonrası 2025/3 Tercih Yapmak

2024/2 merkezi atamada 399?la KİT?e yerleşip Çevre Şehircilik alımına tercih yapmak durumu hakkında bilgisi olan var mıdır?


Çilli8787
Aday Memur
13 Ocak 2025 20:36

Kitlere atananların 3 yıl başka kamu kurum ve kuruluşunda çalışma yasağı var.


elk muhendis
Şef
13 Ocak 2025 21:17

Geçebiliyor olması lazım, kadroluya geçemiyor 3 yıl. Sözleşmeliye geçiyor.

Çilli8787, 2 saat önce

Kitlere atananların 3 yıl başka kamu kurum ve kuruluşunda çalışma yasağı var.

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