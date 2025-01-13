Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2025 20:56
tomografiye eslik etme

Merhabalar bulunduğumuz hastanede yatak ventilatörü yok hastaya beyin ve batın tomografisi çekilirken ambu ile eşlik etmek zorunda kalıyoruz bu konuda ne yapılabilir devamlı radyasyon ileride çok ciddi sıkıntılar doğurabilir iş sağlığı güvenliğinden anlayan aydınlatırsa sevinirim...

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