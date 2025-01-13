Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Ocak 2025 21:38
Öğrenci için tutulan tutanaklar hakkında

8. sınıfın sınıf rehberlik öğretmeniyim. Biraz davranış sorunları olan bir sınıf. Diğer öğretmenler kendi derslerinde sıkıntı yaşadıklarında tuttukları tutanağı bana getiriyorlar. Öğrenciler derslerine geç kalıyor tutanak bana geliyor. Nöbetçi öğretmen tuttuğu tutanağı bana getiriyor. Tutanakları müdür yardımcısına götürüyorlar müdür yardımcısı sınıf öğretmenine verin diyor.Ben kendim tutanak tuttuğumda gerekirse veliyi çağıyor rehberlik servisine sevk ediyorum gerekirse disiplin kuruluna gidiyor. Merak ettiğim gerçekten bu tutanaklarla benim mi ilgilenmem lazım işleyişi bilen var mı ?Biraz araştırdım birşey bulamadım

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