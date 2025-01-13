KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


13 Ocak 2025 21:51
Yüzyıllık kaymakamlık idari hakimlik sorusu;

Açıköğretim mezunu olup bu sınavların mülakatını geçen varmı. En son 2020 de olmadığını kanaatine varmıştım 5 yılda bişey değiştimi acaba... İkinci sorumda şu aöf lü olupta mülakata kalıpta elenen tanıdığı olan varmı

Çok Yazılan Konular

Kaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.

Sözlük

kumpir 1 grip 1 yoğurt kovası 1 oruç 2 yazara dadanmak 1 multidisipliner yaklaşım 2 inkişaf 1 kar geliyor 2 doğurganlık hızı 5 girdap 1

Son Haberler

Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, NATO'nun çok değerli bir üyesiAVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti250'den fazla kuşa ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda yangınİzmir'de gevrek ve boyoza zam

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??