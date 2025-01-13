Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 23:15
Sözleşmeli personel eş durumu tayini 3 yıl mı 4 yıl mı?

sözleşmeli 3+1 e tabi olan 2023 mayın ayında atanan düz memur il içi veya dışı eş durumu tayini yapması için 3 yıl mı geçmesi gerekli yoksa 4 yıl mı beklemek zorunda? 3 yıl sonunda kadroya geçmek ile geçmemek arasında bu konuyu etkileyen bir durum var mıdır?


rölöveci
Aday Memur
13 Ocak 2025 23:16

bir de 3 veya 4 diyorsanız kaynağın nerden olduğunu belirtirseniz sevinirim

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