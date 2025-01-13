KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)'nun 29.11.2ö24 tarih ve 2024/13222-S.24.19907 sayılı yazısında "idareci olarak görev yapan ve yüksek lisans yapmış olan başvurana, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ödenen ek ders ücretinin %7 artırımlı olarak ödenmesi hususunda MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, idare tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna",

dair yazısıyla ilgili gelişmelerden bilgisi olan var mı arkadaşlar