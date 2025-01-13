Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2025 23:16
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Birimi

Merhabalar , 2025/3 Kpss Çevre Bakanlığı büro personeli alımı ile ilçe milli emlak şefliklerine atanacak personelin görevinin ne olduğu hakkına bilgi verebilir misniz?

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