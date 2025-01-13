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13 Ocak 2025 23:22
YÖKSİS Özgeçmiş Silme Bilgisi

Hocalarım

Yöksise 2020 yılında yaptığım bir çalışmayı girdim sonrasında 2022 yılında teşvik için atıf bilgisi girdim. Şuanda bu yayınımı yöksisten silmem gerekiyor ancak atıf bilgisi girdiğim için silemiyorum önce atıfı silin diyor ancak makale içine girdiğimde 2022 yılını göremiyorum. Bu konuda bir çözüm öneriniz var mıdır? Teşekkür ediyorum

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