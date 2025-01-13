Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 23:40
Mal bildirimi sorusu

Merhaba arkadaşlar üzerime kayıtlı mal yok şuan. Fakat 5 katı geçer borcum var ama tek bir yere değil. 8 10 bankada parça parça. Kredi, kart, ek hesap vs. kiminde 10 bin kiminde 50 bin. Çok karmaşık. Bunun bildirimi nasıl yapılacak? Benzer durumda olan var mı? Nasıl bir yol izlediniz? Tekte 5 katı geçer borcum yok sadece toplamda geçiyor.

Çok Yazılan Konular

İstirahat Raporu Sonrası Hastane Heyetine Sevk Edilen Memur Ne Zaman Gitmeli?Banka ile icralık olmak

Sözlük

11 Ocak Dünya Affetme Günü 2 dizi sektörü 13 multidisipliner yaklaşım 2 çocukların telefon açmayı öğrenmesi 3 sevgi ifadeleri 2 okyanus 1 hasta olmadığı halde rapor alan memur 1 narcos 1 girdap 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

MEB, kolaylaştırıcı kişi olma şartlarını açıkladı14 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları%3,66 Faizli 24 Ay Taksitli 100.000 TL!Bağcılar'da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürdüPolisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek öldü

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??