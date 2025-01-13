Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2025 23:53
İl dışı tayininde çkys'ye düştükten sonra gidemezsek il içi yer değişikliği isteyebiliriz miyiz?

İl dışı tayininde gidemezsek il içinde yer değişikliği içinde de tayin isteyebiliriz miyiz yoksa 2 yıl ceza mı yeriz bilgisi olan varsa aydınlatır mı

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.İller arasi tayinAntalya döşemealtı yazan var mıYeni atama yönetmeliği mağduriyetOcak ayında mazeretin devam etiğine dair belge vermeyenlerTıbbi sekreterlikten geçiş2024 Ocak İllerarası Çkys durumuAlt bölge tayinAntalya Sağlık Evleri Hakkında(Ebe)Hemşirelik Bölümü ve Mesleği

Sözlük

özlemek 2 doğurganlık hızı 5 yalnızlık 2 dizi sektörü 13 grip 1 Bugün olanlar 1 Türkiye denklemi 2 ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 1 hareli baso 1 hasta olmadığı halde rapor alan memur 1

Son Haberler

MEB, kolaylaştırıcı kişi olma şartlarını açıkladı14 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları%3,66 Faizli 24 Ay Taksitli 100.000 TL!Bağcılar'da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürdüPolisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek öldü

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??