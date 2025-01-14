Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2025 02:34
E bordrom gözükmüyor

2025 Ocak e bordrom gözükmüyor . Seçilen ay ve yıla ait bordro bilgisi bulunamadı. Şeklinde uyarı veriyor. Ne yapmalıyım bilgisi arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


cetek
Şube Müdürü
14 Ocak 2025 02:39

Bende de aynı sistemsel sıkıntı heralde


Volkanroger
Memur
14 Ocak 2025 02:43

Eşimde gözüküyor aynı bakanlıktayız farklı illerde kadromuz bende gözükmeyince tedirgin oldum seçilen ay ve yıla ait bulunamadı yazınca. Umarım maaşı yatırmamazlık yapmazlar. Yine de sabah bi mutemet arkadaşı arayıp sormak gerekir mi acaba? &#128578;&#8597;

cetek, 15 dk. önce

Bende de aynı sistemsel sıkıntı heralde

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