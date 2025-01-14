Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 03:44
E-bordro'ların sisteme düşmemesi.

bordrosunu görüntüleyemeyen var mı? ocak ayına dair bordro görünmüyor sistemde. o kadar saçma bir hal aldı ki bizim müdürlüğün işlemler, maaş yatmasa dahi şaşırmayacağım.


deniz fitnat
Aday Memur
14 Ocak 2025 04:12

Evet görünmüyor


doruk111
Genel Müdür
14 Ocak 2025 05:18

Yüklüyor dedi daha 13ü geç saatlerde. Simdi ocsk bulunamadı diyor. Yillardir bakarım ilk defa 14unde bu uyarıyı aldım.


veli parsadan
Aday Memur
14 Ocak 2025 05:22

aralık ek dersini bile ocak 12'de alınca şaşırmıyorum.


ta345
Memur
14 Ocak 2025 06:01

Bende göremiyorum...


Kitap Dünyası
Şef
14 Ocak 2025 06:53

Bordrolar hala görünmüyor


Soner Eraslan
Aday Memur
14 Ocak 2025 07:27
arkadaşlar sistemde güncelleme var, öğlen 12 olmadan görebilirsiniz bodroları

bahçesaray
Memur
14 Ocak 2025 08:17
açık ,bakın

veli parsadan
Aday Memur
14 Ocak 2025 08:34

yok hala.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
14 Ocak 2025 08:45

Seçilen ay ve yıla ait bordro bilgisi bulunamadı.

bahçesaray, 2 saat önce
açık ,bakın

Tiamo00
Şef
14 Ocak 2025 09:37
yarın maaşlar yatacak zaten ne bu acele? önceki maasiniza yüzde 11 ekleyin işte

SoruncevaplayiN
14 Ocak 2025 09:40

Yalan söylemeye utanmıyor musun?

bahçesaray, 2 saat önce
açık ,bakın

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
14 Ocak 2025 09:50

Bordrolar okul müdürlüklerinin erişimine 4-5 gün önce açıldı. Öğretmenlere birer bordro çıkarmak zor mu geliyor arkadaşlara? Diğer ayları anlarım ama ocak ayında herkeste doğal bir merak oluyor. Birer kağıt çıkarıp dağıtılabilir.


dnz.fzk
Aday Memur
14 Ocak 2025 09:59

Hiç merak etmeyin maaşlar çok sinir bozucu zaten

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