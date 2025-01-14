Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 03:44
e-bordro

bordrosunu görüntüleyemeyen var mı? ocak ayına dair bordro görünmüyor sistemde. o kadar saçma bir hal aldı ki bizim müdürlüğün işlemler, maaş yatmasa dahi şaşırmayacağım.


deniz fitnat
Aday Memur
14 Ocak 2025 04:12

Evet görünmüyor

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