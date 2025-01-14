Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 07:07
Bordrolar gözükmüyor

Normalde 14 ünde bordrolar gözüküyordur ben şu an baktım cikmamis benim.gibi olan varmı


memuriyetyerlerde
Aday Memur
14 Ocak 2025 08:11

Her zam döneminde oluyor böyle uyarı veriyor açılmıyor ama bunun için konu açmaya gerek var mı?


Mustafa88a
Aday Memur
14 Ocak 2025 08:44

İşkembeden konusuyorunuz daha once basımıza geldı bordro hıc yapılmmamıs gozukyıor o yuzden actım


Passionbug
Aday Memur
14 Ocak 2025 09:36

ufak bir ilçeye çalışıyorum bende baktım ama bendede gözükmemekte


memuriyetyerlerde
Aday Memur
14 Ocak 2025 09:44

Aynen kardeşim tamam sensin. Bundan başka derdimiz yok zaten ottan b.ktan şeylere böyle konu açıp duralım. Yarın göreceksin zaten neyin ne olduğunu. Çok merak ediyorsan git mutemetinden iste sana çıktı alıp versin maaş yatmadan önce görmüş olursun merakın gitsin.

Mustafa88a, 1 saat önce

İşkembeden konusuyorunuz daha once basımıza geldı bordro hıc yapılmmamıs gozukyıor o yuzden actım

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