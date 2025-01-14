KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 09:40
Programcı maaşları ne kadar oldu?
Hale hazırda çalışmakta olduğum kurumda 3 programcı kadronun 2 tanesi boşa çıktı. evvelden yazılım geçmişim vardı ama YDS D seviyesi eksik. Onu da tamamlayıp programcı olduk diyelim maaşım ve görevlerim ne olacak? Lisans ve önlisans varsa aramızda yazabilir..

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