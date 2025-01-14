Programcı maaşları ne kadar oldu?

Hale hazırda çalışmakta olduğum kurumda 3 programcı kadronun 2 tanesi boşa çıktı. evvelden yazılım geçmişim vardı ama YDS D seviyesi eksik. Onu da tamamlayıp programcı olduk diyelim maaşım ve görevlerim ne olacak? Lisans ve önlisans varsa aramızda yazabilir..

Hale hazırda çalışmakta olduğum kurumda 3 programcı kadronun 2 tanesi boşa çıktı. evvelden yazılım geçmişim vardı ama YDS D seviyesi eksik. Onu da tamamlayıp programcı olduk diyelim maaşım ve görevlerim ne olacak? Lisans ve önlisans varsa aramızda yazabilir..