Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 09:43
İşitme sorunu sonrası psikiyatri süreci

Merhabalar, isitme kaybı ve çınlama sebebiyle kullandığım antidepresanlar var, gece çalıştırılmak istendigim için bunu ilettim fakat ısrarcı amir bu konuda.Bende Psikiyatriye gidip yaşadıklarımı anlattım kuruma bilgi verilecegini söyledi fakat rapor vermedi, süreç nasıl oluyor yaşayan arkadaşlardan bilgi rica ediyorum, Ayrıca C dilimliyim ama gece çalışabilir yazıyor.Bunca sene sonra bunlari yaşamak çok acı verici, bir taraftan rahatsizlikla uğraşırken bir taraftan bu muamele gerçekten dayanılmaz

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