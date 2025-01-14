Öğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığı

Binlerce öğretmenin aklından geçen konuyu çok güzel ifade etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Size katılıyoruz ve çabanızı destekliyoruz.

Bakanlık bu konuyu dikkate almalı ve ders programları merkezi olarak kontrol edilmeli.

Öğretmene göre değil, öğrenciye ve derse göre ders programı hazırlanmalı.

Bu düzenleme eninde sonunda yapılacak. Sadece geç kalınan her ay, öğrenciler ve eğitim sistemi zarar görmüş olacak.

Bir öğretmenin keyfine göre hazırlanan program, geriye kalan tüm öğretmenlerin düzenini mahvediyor. Örnek: Keyfi olarak bir hocanın öğleden sonrası boşaltılıyor. Başka bir hocanın tüm dersleri 2 güne sıkıştırılıyor, günde 10 saat veya 8 saat ders veriliyor. Böyle program olmaz.

Size daha çarpıcı bir şey söyleleyim. MEB'in onlarca bilişimcisi var. Ama her okul, ders programı yapmak için lisanslı programlara yıllık 3000 TL civarı ödeme yapıyor. Ülkemizdeki okul sayısıyla çarpın, dehşet verici bir maliyet.

MEB bilişimcileri e-okul üzerindne ders programı yapmalı ve merkezi olarak takip edilmeli. Sosyal ve kültürül faaliyetler, sözel seçmeli dersler, beden eğitimi gibi dersler öğleden önceye yerleştirilmeye çalışıldığında sistem hata ve uyarı vermeli. Bir öğretmenin günde 6 saati aşan dersine sistem izin vermemeli. Bir öğretmenin programında sabah ilk saatler hergün boş ise, sistem uyarı vermeli. Ders programı ayarlanmasında sorun çıkarsa, program kadrolu öğretmenlere uymuyorsa,akademide eğitim gören veya ücretli görev yapan öğretmenlerle açık tamamlanmalı. Ancak mutlaka ders programı öğrenciye ve derse göre yapılmalı.