Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 10:02
Öğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığı

Milli Eğitim Bakanlığı derhal bu uygulamaya son verip ders programlarına çeki düzen vermelidir. Ders programı öğretmene boş saat ayarlamak için değildir. Ders programı çocukların bilişsel, fiziksel becerilerine göre hazırlanır.

Pazartesi sabah okula gidiyor çocuk. 3 saat arka arkaya beden var. 2 saat beden 1 saat spor becerisi. Arkasına 2 saat matematik 2 saat Türkçe koymuşlar. Salı günü sabah 2 saat din 2 saat seçmeli din. Öğlene kadar din kültürü. Ayırsanıza kardeşim. Diğer günler de buna benzer. Neymiş öğretmene boş gün olacakmış.

Bakanlığa çağrımdır. Ders programlarını öğrencilere göre ayarlasınlar öğretmenlere göre değil.


tarih-1903
Şube Müdürü
14 Ocak 2025 10:12

bunu müdürüne söylesene


berkaydal
Şef
14 Ocak 2025 10:21

Bu sadece benim çocuğumun müdürü ile mi alakalı kardeşim? Ders programını bilimsel verilere göre değil de öğretmene boş gün yaratmak için hazırlamak mı doğru?

Bu arkadaş gibi sırf konuşmak için yazacaklar az ötede oynasın.


NidaOgr
Aday Memur
14 Ocak 2025 12:05

Binlerce öğretmenin aklından geçen konuyu çok güzel ifade etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Size katılıyoruz ve çabanızı destekliyoruz.

Bakanlık bu konuyu dikkate almalı ve ders programları merkezi olarak kontrol edilmeli.

Öğretmene göre değil, öğrenciye ve derse göre ders programı hazırlanmalı.

Bu düzenleme eninde sonunda yapılacak. Sadece geç kalınan her ay, öğrenciler ve eğitim sistemi zarar görmüş olacak.

Bir öğretmenin keyfine göre hazırlanan program, geriye kalan tüm öğretmenlerin düzenini mahvediyor. Örnek: Keyfi olarak bir hocanın öğleden sonrası boşaltılıyor. Başka bir hocanın tüm dersleri 2 güne sıkıştırılıyor, günde 10 saat veya 8 saat ders veriliyor. Böyle program olmaz.

Size daha çarpıcı bir şey söyleleyim. MEB'in onlarca bilişimcisi var. Ama her okul, ders programı yapmak için lisanslı programlara yıllık 3000 TL civarı ödeme yapıyor. Ülkemizdeki okul sayısıyla çarpın, dehşet verici bir maliyet.

MEB bilişimcileri e-okul üzerindne ders programı yapmalı ve merkezi olarak takip edilmeli. Sosyal ve kültürül faaliyetler, sözel seçmeli dersler, beden eğitimi gibi dersler öğleden önceye yerleştirilmeye çalışıldığında sistem hata ve uyarı vermeli. Bir öğretmenin günde 6 saati aşan dersine sistem izin vermemeli. Bir öğretmenin programında sabah ilk saatler hergün boş ise, sistem uyarı vermeli. Ders programı ayarlanmasında sorun çıkarsa, program kadrolu öğretmenlere uymuyorsa,akademide eğitim gören veya ücretli görev yapan öğretmenlerle açık tamamlanmalı. Ancak mutlaka ders programı öğrenciye ve derse göre yapılmalı.


NidaOgr
Aday Memur
14 Ocak 2025 12:06

Size daha çarpıcı bir şey söyleleyim. MEB'in onlarca bilişimcisi var. Ama her okul, ders programı yapmak için lisanslı programlara yıllık 3000 TL civarı ödeme yapıyor. Ülkemizdeki okul sayısıyla çarpın, dehşet verici bir maliyet.

MEB bilişimcileri e-okul üzerindne ders programı yapmalı ve merkezi olarak takip edilmeli. Sosyal ve kültürül faaliyetler, sözel seçmeli dersler, beden eğitimi gibi dersler öğleden önceye yerleştirilmeye çalışıldığında sistem hata ve uyarı vermeli. Bir öğretmenin günde 6 saati aşan dersine sistem izin vermemeli. Bir öğretmenin programında sabah ilk saatler hergün boş ise, sistem uyarı vermeli. Ders programı ayarlanmasında sorun çıkarsa, program kadrolu öğretmenlere

uymuyorsa,akademide eğitim gören veya ücretli görev yapan öğretmenlerle açık tamamlanmalı. Ancak mutlaka ders programı öğrenciye ve derse göre yapılmalı.

NidaOgr, 39 dk. önce

Binlerce öğretmenin aklından geçen konuyu çok güzel ifade etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Size katılıyoruz ve çabanızı destekliyoruz.

Bakanlık bu konuyu dikkate almalı ve ders programları merkezi olarak kontrol edilmeli.

Öğretmene göre değil, öğrenciye ve derse göre ders programı hazırlanmalı.

Bu düzenleme eninde sonunda yapılacak. Sadece geç kalınan her ay, öğrenciler ve eğitim sistemi zarar görmüş olacak.

Bir öğretmenin keyfine göre hazırlanan program, geriye kalan tüm öğretmenlerin düzenini mahvediyor. Örnek: Keyfi olarak bir hocanın öğleden sonrası boşaltılıyor. Başka bir hocanın tüm dersleri 2 güne sıkıştırılıyor, günde 10 saat veya 8 saat ders veriliyor. Böyle program olmaz.

Size daha çarpıcı bir şey söyleleyim. MEB'in onlarca bilişimcisi var. Ama her okul, ders programı yapmak için lisanslı programlara yıllık 3000 TL civarı ödeme yapıyor. Ülkemizdeki okul sayısıyla çarpın, dehşet verici bir maliyet.

MEB bilişimcileri e-okul üzerindne ders programı yapmalı ve merkezi olarak takip edilmeli. Sosyal ve kültürül faaliyetler, sözel seçmeli dersler, beden eğitimi gibi dersler öğleden önceye yerleştirilmeye çalışıldığında sistem hata ve uyarı vermeli. Bir öğretmenin günde 6 saati aşan dersine sistem izin vermemeli. Bir öğretmenin programında sabah ilk saatler hergün boş ise, sistem uyarı vermeli. Ders programı ayarlanmasında sorun çıkarsa, program kadrolu öğretmenlere uymuyorsa,akademide eğitim gören veya ücretli görev yapan öğretmenlerle açık tamamlanmalı. Ancak mutlaka ders programı öğrenciye ve derse göre yapılmalı.

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