Doktora yapmak istiyorum

hocam tezsiz yl mezuniyetiniz ile doktoraya başvuru veya kabul alamazsınız. aşamalar şu şekilde;

1) ALES'e girip puan alacaksınız.

2) YDS veya YÖKDil'e girip dil puanı alacaksınız.

3) Her üniversite kendi sitesinde yayınladığı için başvuru tarihlerini ve duyuruları takip edeceksiniz.

4) Başvurularda lisans ort + ales + dil + mülakat ve/veya bilim sınavı (bazen ikisi de olur bazen biri olur bazen de hiç olmaz) puanlarından yola çıkılarak sıralanır.

Bu şekilde önce tezli yüksek lisans'ı bitirecek ve mezun olacaksınız (ortalama 2-3 yıl sonra). Daha sonra puanlarınızın geçerliliği devam ediyorsa bu puanla doktora programı açan üniversitelere başvuru yapabilirsiniz.

Bir ihtimal de lisans sonrası direkt bütünleşik doktora programı oluyor ama bu program ne her üniversitede var ne de her alanda.