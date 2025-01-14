Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 10:08
Başöğretmenlik Süresi Temmuzda Dolanlar
temmuzda 20 yılım doluyor. 4 ayda bir ünvan verileceği söylenmişti.temmuz da başöğretmen olacak mıyız

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