Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2025 10:09
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI-BELEDİYE-SOSYOLOG

Merhaba. Unvan değişikliği sınavı sınav konuları nelerdir acaba ? Standart herkese aynı mı soruluyor yoksa bölümden konular da ayrı ayrı soruluyor mu?

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