Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 10:13
Askerlikten muaflık

Ben kadrolu ikmyim. Pandemi zamanında hastalandım kan sulandırıcı ilaç kullanmaya başladım. Bu yüzden askerlikten muaf oldum. İkmye giriş sağlık şartlarında kan sulandırıcı kullanma işe girişe engel. İlaç kullandığım için işimden atılır mıyım bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.


Turksat46
Memur
14 Ocak 2025 10:57

kardeş kadrolusun seni nasıl atsınlar.. kaldıki işe girerken bu hastalık vardı nasıl girdin orada bir hata var zaten...


Atomcu51
Aday Memur
14 Ocak 2025 11:02

İşe girdiğimde bu hastalık yoktu

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