Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2025 10:18
Maaş farkı hesaplama

Aralık maaşım %27 vergi diliminde : 45.885 Tl. Ocak 2025 maaşım 54.209 Tl. 54209-45885 =8324 tl . maaş farkı / gün sayısı hesabından = 8324 / 31 =268

268* 14 gün =3752 tl yani en az 3500 civarı mı yatar ? Hesaplama şeklim doğru mu ?


satac123
Daire Başkanı
14 Ocak 2025 10:37

Vergi dilimine girmeden önceki maaşınıza göre hesaplayıp 30'a bölüp 14 ile çarparsanız yaklaşık farkı bulursunuz.

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