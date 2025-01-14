KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 10:23
Alan dışı yüksek lisans hakkında

Merhabalar tecil için alan dışı bir yüksek lisans başlatmayı düşünüyorum. Bu yüksek lisansın lisans diplomama olumlu veya olumsuz bir etkisi var mıdır? Atamalarda bir sorun oluşturur mu teşekkürler.

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