Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2025 10:27
Alan dışı yüksek lisans hakkında

Merhabalar tecil işlemleri için alan dışı bir yüksek lisans başlatmayı düşünüyorum. Bu yüksek lisansın sağlık bakanlığı için lisans diplomama olumlu veya olumsuz bir etkisi var mıdır? Atamalarda bir sorun oluşturur mu teşekkürler.

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