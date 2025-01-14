Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 10:27
HEMBA Sertifika geçerli oluyor mu?

Merhaba, bir devlet kurumunda 4b sözleşmeli güvenlik olarak çalışıyorum. 1. yılımı doldurmadım daha. HEMBA'dan (MEB'e bağlı) Bilgisayar İşletmenliği sertifikası aldım. Daha sonra Büro Personeli için kurum içi geçişte işime yarayabileceğini düşündüm. E-Devlet'te sertifikam görünüyor fakat uzaktan eğitimle alındığı yazıyor 163 saat süre ile. HEMBA'dan alınanlar da kamu atamalarında geçerli olur mu? Barkodu vs her şeyi var MEB yazıyor normal bir halk eğitim merkezinden alınmış gibi görünüyor.


Defcer
Aday Memur
14 Ocak 2025 10:48

Geçerli..

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