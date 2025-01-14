Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 10:28
5 gün devamsızlığı bulunan öğrenci belge alabiliyor mu
arkadaşlar geçen sene ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle artık devamsızlığı beş gün veya üstü olsa bile öğrenci not sınırını geçerse belge alabiliyordu. fakat bu sene her tarafta, haber sitelerinde beş günü geçerse öğrenciler alamayacak diye haberler çıkmış. öğrenciler sürekli bunu soruyor. net bir bilgisi olan varsa ve cevap verirse sevinirim

Sislipusu
Aday Memur
14 Ocak 2025 11:06

alabiliyor hocam o madde kaldırıldı


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Ocak 2025 11:20
teşekkür ederim hocam ben de öyle biliyorum ama yine de bir netleştirmek için sorayım dedim.
Sislipusu, 2 saat önce

alabiliyor hocam o madde kaldırıldı

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