5 gün devamsızlığı bulunan öğrenci belge alabiliyor mu

arkadaşlar geçen sene ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle artık devamsızlığı beş gün veya üstü olsa bile öğrenci not sınırını geçerse belge alabiliyordu. fakat bu sene her tarafta, haber sitelerinde beş günü geçerse öğrenciler alamayacak diye haberler çıkmış. öğrenciler sürekli bunu soruyor. net bir bilgisi olan varsa ve cevap verirse sevinirim

arkadaşlar geçen sene ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle artık devamsızlığı beş gün veya üstü olsa bile öğrenci not sınırını geçerse belge alabiliyordu. fakat bu sene her tarafta, haber sitelerinde beş günü geçerse öğrenciler alamayacak diye haberler çıkmış. öğrenciler sürekli bunu soruyor. net bir bilgisi olan varsa ve cevap verirse sevinirim