Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2025 10:36
Esnek ve Uzaktan Çalışma hk.

Bir yönetmelik taslağı çıkarılmıştı nasıl olacağına dair. Bilen var mı acaba bu taslak üstünden mi harekete geçilecek? Ayrıca pandemi zamanındaki esnek gibi idarecilerin insiyatifine bırakılırsa hiçbir anlamı yok.

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