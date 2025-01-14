KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 10:55
2025/1 merkezi atama

Bu atamada kadro sayısı 2024/2 ye göre artar mı sizce azalır mı

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