Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 11:02
Tayin/kadro değişikliği

Merhaba arkadaşlar kara kuvvetleri komutanlığında matbaa teknikeri olarak görev yapıyorum. İl dışı tayin olmak istiyorum. Kadro değiştirerek ögrenim durumuna uygun olarak. Öğrenim durumu lisans. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Yardımlarınız için teşekkür ederim.

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