Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2025 11:36
Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği
merhaba arkadaşlar. sağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açacak mı acaba bilgisi olan var mı?

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