Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği

merhaba arkadaşlar. sağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açacak mı acaba bilgisi olan var mı?

merhaba arkadaşlar. sağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açacak mı acaba bilgisi olan var mı?