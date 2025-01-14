Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 11:57
Uzman öğretmenlik derece düşülmemesi

Kolay gelsin aralık derece-kademe 4/3 idi

Uzman ünvanını aldım yine 4/3

1 derece verilmeyecekmiydi.

Bu konuda bilgi verebilir misiniz.


Beyazrus
Aday Memur
14 Ocak 2025 11:58
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