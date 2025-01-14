Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 12:20
Lojman boşaltma kararı yardım

Muğla polis lojmanına deprem etütu sonrası inşaat emlak daire başkanlığınca yıkım kararı çıktı. Müdüriyet makamı da bu karara istinaden acilen boşaltma kararını imzaladı. Söz konusu tebliğ bugün yarın lojman sakinlerine imzalatilir. Kış günü nasıl ev bulunulacak, tasinalacak, çocuklar okulları var dışarıda 25-30 k ev kiraları vs. Söz konusu lojman boşaltma kararını yaz ayına kadar erteleyebilme şansımız var mı? Bu konuda bilgisi tecrübesi olan meslektaşlarımız ACİL yardım ederse çok sevinirim teşekkürler.

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