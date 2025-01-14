Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 13:54
İnfaz Koruma - Fazla Mesai Hakkında

Merhabalar arkadaşlar. Vardiyalı çalışıyoruz 12-24 12-48 şeklinde. Fazla Mesaimiz resmi tatiller dahil 20 gün civarı bişey çıkarken, şimdi tayinle gelen bir müdürümüz bunun yanlış olduğunu ve resmi tatillerde çalıştığımızın fazladan sayılamayacağını söyledi. Doğrusu nedir bilgi amaçlı soruyorum? Bununla ilgili resmi bir yazı vs. varmıdır? ek olarak bize 2 günlük izin yazdırmıyor 3 yazacakmışız. 2 ye 6 gidiyormuşuz, 24 saat gelmeyeceksek 8 saat üzerinden 3 gün ediyormuş falan. bu normalmidir? Seviyesiz, hakaret içeren bişey yazmayın lütfen sadece bilen ve ne yapmamız gerektiğini söyleyebilecek arkadaşlar yazarsa iyi olur.

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