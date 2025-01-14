Ne anlatıyor

Lvbel5 ne anlatıyor ne demektedir. Benim anladığım dinleyici ile canlı konuşuyor sanki. Tıpkı kasa original videosunda nakış tablası var sanki arabalı hani şu devamlı saat yönünde dönen. Sanki yorum yazarmısınız yorum kısmına diyor bana öyle geliyor ama yorumda yorum olacak niyet neyse akıbet o dur niyet yanı sıra donandığın sünnetler de önemlidir. Sözün yazının tesiri çok mühimdir müslüman kişi ye zarar vermemesi çok mühimdir hani demiştir ya Seyyid Emir Sultan biz atsaydık o oku nesilleri tükendi. Barutu çok koymak mühim değil dürbünlü tüfeğe ölçüsünde koymak mühimdir. Bahsettiğini. Kalb ilmidir Nakşibendi nakış demektir naif olan kalplere ilim nakşetmek, sevgi muhabbet nakşetmek gibi. Cartel Karakan Erci e on yaşında ledunladır beni sanki ledün ilmi vardı o bu raplerde Cartel Bir numara ren büyük hala hatırlıyorum yıl 1995 di. Aradan geçen zamana rağmen hala hatırlıyorum. Lvbel 5 de ledün ilmi var sanki on yıllar sonra anlaşılır. Bu ilmin yanı sıra Cihat ilmi var kardeşim tüm raplarde Mit Jit cihat ilimleri cihat dediysem gavurlarla ve namussuz şeytanlarla cihat . Yalan oyunlar yani yalan söylemek helal caiz bu durumda . Yalanlarda doldurmak gibi istihbaratlarını gavurların namussuz şeytanların. Pek takılmamak lazımdır herkes işini yapıyor.

Ve sağlık ilimleri en çok da bu yönü bunu da açmayacağım bildiklerimi anlatmam halinde hapse atmazlar bolca döverler polis abiler ablalar adamı. Askeri bir anlaşma yapar isen komutan abilerimle anlatırım inşaallah. Bu arada bende Nakşi yim gizlidir virdim. Sır mı, sır kaçacak bu yüzden verilir sır.

Lagalibeillallah biz kazanacağız.