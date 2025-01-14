Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2025 14:27
Maaş farkları hakkında

Maaş farkı ayın kaçında yatacak?


culukculuk
Aday Memur
14 Ocak 2025 14:48

kaç yılldır memursun 1 hafa içinde yatıyor senelerdir böyle


egop0
Aday Memur
14 Ocak 2025 14:52

Geçen yıl olması lazım ek bir zam yapmışlardı refah payı sonradan verilmişti ve Meclis' te sonradan yasallaşmıştı ondan dolayı geç yatırmışlardı ama bu örnek hariç hemen hemen her zamdan sonra 1 hafta sonra yatırıyorlar.

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