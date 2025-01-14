Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 14:41
Derece-kademe ile ilgili sorum olacak lutfen bilgisi olanlar yardimci olabilir mi?

MERHABALAR. KADROLU MÜHENDİSİM. 3 SENE ÖNCE SÖZLEŞMEDEN KADROYA GEÇTİM.ÖZELDE ÇALIŞTIĞIM SÜRELERİ SAYDIRARAK KADRO DERECEM BU EYLÜLDE 5/3 'Ü OLDU.MEMURİYET DERECEM DE 7/3 Ü İDİ. TESADÜFEN HİZMET DÖKÜMÜME BAKTIĞIMDA SON 2 AYDIR 7/3 ÜNE GERİLETTİKLERİNİ GÖRDÜM. İNSAN KAYNAKLARINA SORDUĞUMDA DA 5510 SAYILI KANUNA TABİ OLDUĞUMUZ İÇİN ARTIK KADRO VE MEMURİYET DERECESİ DİYE BİR AYRIM OLMAYACAĞINI BÖYLE OLACAĞINI SÖYLEDİLER. ABİM MEB'DE ÇALIŞIYOR ONLARDA BÖYLE BİR DURUM YOK. EŞİM ADALET BAKANLIĞINDA ONLARDA BÖYLE BİR DURUM YOK. BEN BELEDİYEDE ÇALIŞIYORUM BÖYLE BİR ŞEY BİR TEK BİZDE VAR? NASIL OLABİLİYOR BU FARKLILIK BİLEN OLURSA AYDINLATABİLİR Mİ?

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