Eğitim Sonu Sınavı Hakkında Abilerim Kardeşlerim

Öncelikle Merhabalar.

Eşim 29. dönem pomemde eğitim görüp ess'de elendi ve idari dava açtık yd aldık yine 60 verip elediler. yine dava açtık dosya şuanda bim'de sonuç bekliyoruz.

Geçmişte psikiyatrik bir tanı, ilaç, sağlıkla ilgili bir problem, çevremizde bir suç kaydı veya herhangi bir örgütle irtibat ilişiğimiz, bir yurt veya dershane yok. okulda disiplin ceza vs.'de almadık.

Abilerim ben izmirde bir hastanede devlet memuruyum ve ailemizden kuruş destek almadan geçinen henüz 25'lerinde evli çiftiz ve geçim derdi. Kpss çalışsın kendi bölümünden atansın diye motive etmeye çalışıyorum lakin benim motive'de pek yerinde sayılmaz ki o napsın ama bişiler yapmamız gerektiğinin farkındayız.

Benim hiçbir şekilde siyasi bir ilişkim yok lakin bu durumun tek çaresi parti binasına gidip el pençe divan mı durmak.? Sebebini bilsek tamam diyeceğiz sebep bu bilmiyoruz...

Sizler illaki duymuşsunuzdur bir umut bu işlere bulaşmadan ess'den kalıpta geçen var mı?

kimse bir yorum yapmıyor buradaki polislere soruyoruz sanki vebalıymışız veya teröristiz de benden uzaklaş sorma dercesine uzaklaşıyor.

Bu konu hakkında bir yorumu olan varsa ve zaman ayırıp bizimle paylaşırsa çok minnettar kalırız. Saygılar iyi forumlar.