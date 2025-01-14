Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 15:06
Memuriyet öncesi kamu çalışması

Merhaba arkadaşlar;

İçişleri bakanlığında sözleşmeli personel olarak çalışmaya başladım memuriyet öncesinde kamu çalışmam mevcut kamu çalışmamı ekleterek yıllık izin kullanımı için kamu çalışmamı ekletmek istiyorum bu konuda işlem yaptıran daha önce varmı bu konuda bilgi sahibi olan varmı?

İyi Çalışmalar.


zireaell
Aday Memur
14 Ocak 2025 16:25

Personel daireyi arayıp söyleyin hocam gerekli bekleri onlar ister. Toplam süre 1 yılı geçerse yıllık izniniz eklenir

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