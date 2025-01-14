KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 15:20
çevre bakanlığı büro personeli alımı ankara hakkında

Herkese merhaba. Şu an tercih aşamasında(2025/3) olan alımda Ankara'yı tercih etmeyi düşünüyorum ama ''Ankara merkez merkez'' ve ''Ankara merkez taşra'' arasındaki fark nedir hangisi daha iyidir? Bir de çevre bakanlığı büro personeli özelinde çalışma şartları koşulları rahatlığı vs. nasıldır çalışan tecrübeli ya da bilgi sahibi arkadaşlardan yanıt bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.


yeşilrussel
Memur
14 Ocak 2025 16:30

Ankara merkez genel müdürlük taşrada il mudurlugudur


Mithrandir01
Aday Memur
14 Ocak 2025 16:49

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