Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 16:03
3. derecedeki uzman öğretmen maaşı

ben şuanda 3/2 sindeyim. uzman öğretmenim, maaşım 2024 temmuzdan itibaren 47.000 tl civarı, aynı konumdaki arkadaşımın da 52.000 tl civarı, ocak 2025 teki maaşımda 52.000, arkadaşımın da 57.000 tl civarı olacak. ben bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum, 3. derecede olan uzman öğretmen arkadaşlarımız maaşlarını belirtirse sevinirim. Malum haber sitelerinde de 1/4 uzman öğretmen maaşının 58.000 tl olacağını söylüyor.


İbrahim Burakkk
Aday Memur
14 Ocak 2025 16:30

Emniyet formuna yazdınız. MEBin formuna sorun.

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