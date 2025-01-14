Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 16:16
Çocuk Yardımı
Arkadaşlar şimdi bordromu kontrol edince fark ettim. Uzun bir süreden beri bana çocuk yardımı yatmıyormuş. Bu yardımı geriye dönük alma imkanımız var mı acaba?

hakikatsen
Aday Memur
14 Ocak 2025 16:22

evet okula dilekçeyle hangi ayların yatmadığını yazıp alabilirsiniz.


bahçesaray
Memur
14 Ocak 2025 17:09
son 3 ay ala bilirsiniz, diyeceksiniz niye tamamını almıyorum, bordrotu kontrol etmek sizin göreviniz , toplu sözleşmeye göre hakkınız 3 ay

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Ocak 2025 17:14

Normalde öyle ama nedendir bilinmez sendikaların ya da Maliye Bakanlığının Toplu Sözleşmeye koyduğu bir madde nedeniyle geriye dönük en fazla 3 ay için ödeme yapılabilmektedir:

2024-2025 yıllarına ait 7. dönem toplu sözleşmenin 35. maddesi:

"Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Madde 35- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 01/10/2023 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir."

Aynı madde 2018-2019 dönemine ait toplu sözleşme ve sonraki toplu sözleşmelerde de bulunmaktadır.

Burda önemli olan bildirim verilme tarihidir. Eğer bildirim şimdi verilirse geriye dönük 3 aylık alınır. Eğer bildirim daha önce verilmiş ama kurum çocuk ya da aile yardımını zamanında ödememişse bu durumda bildirim önce verilmiş olduğundan bildirim verildiği tarihten (eğer hak ediyorsa) geriye doğru 3 aylık dönem de ödenebilir. Şöyle ki:

Çocuk 1 Haziran'da doğmuş olsun, bildirim de 1 Ağustos'ta verilsin ama kurum bunu işleme almasın ve bugün fark edilsin. Bu durumda bildirimin verildiği 1 ağustostan önce doğum gerçekleştiğinden 15 haziran maaşından itibaren geriye dönük yardım ödenmesi gerekir.

Eğer 1 Haziran'da doğan çocuğun bildirimi bugün verilirse bu durumda artık 1 haziran dikkate alınmaz, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için geriye dönük ödeme yapılır.

hakikatsen, 1 saat önce

evet okula dilekçeyle hangi ayların yatmadığını yazıp alabilirsiniz.

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