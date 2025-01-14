Çocuk Yardımı

Normalde öyle ama nedendir bilinmez sendikaların ya da Maliye Bakanlığının Toplu Sözleşmeye koyduğu bir madde nedeniyle geriye dönük en fazla 3 ay için ödeme yapılabilmektedir:
2024-2025 yıllarına ait 7. dönem toplu sözleşmenin 35. maddesi:
"
Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma
Madde 35- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 01/10/2023 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir."
Aynı madde 2018-2019 dönemine ait toplu sözleşme ve sonraki toplu sözleşmelerde de bulunmaktadır.
Burda önemli olan bildirim verilme tarihidir. Eğer bildirim şimdi verilirse geriye dönük 3 aylık alınır. Eğer bildirim daha önce verilmiş ama kurum çocuk ya da aile yardımını zamanında ödememişse bu durumda bildirim önce verilmiş olduğundan bildirim verildiği tarihten (eğer hak ediyorsa) geriye doğru 3 aylık dönem de ödenebilir. Şöyle ki:
Çocuk 1 Haziran'da doğmuş olsun, bildirim de 1 Ağustos'ta verilsin ama kurum bunu işleme almasın ve bugün fark edilsin. Bu durumda bildirimin verildiği 1 ağustostan önce doğum gerçekleştiğinden 15 haziran maaşından itibaren geriye dönük yardım ödenmesi gerekir.
Eğer 1 Haziran'da doğan çocuğun bildirimi bugün verilirse bu durumda artık 1 haziran dikkate alınmaz, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için geriye dönük ödeme yapılır.
Normalde öyle ama nedendir bilinmez sendikaların ya da Maliye Bakanlığının Toplu Sözleşmeye koyduğu bir madde nedeniyle geriye dönük en fazla 3 ay için ödeme yapılabilmektedir:
2024-2025 yıllarına ait 7. dönem toplu sözleşmenin 35. maddesi:
"
Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma
Madde 35- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 01/10/2023 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir."
Aynı madde 2018-2019 dönemine ait toplu sözleşme ve sonraki toplu sözleşmelerde de bulunmaktadır.
Burda önemli olan bildirim verilme tarihidir. Eğer bildirim şimdi verilirse geriye dönük 3 aylık alınır. Eğer bildirim daha önce verilmiş ama kurum çocuk ya da aile yardımını zamanında ödememişse bu durumda bildirim önce verilmiş olduğundan bildirim verildiği tarihten (eğer hak ediyorsa) geriye doğru 3 aylık dönem de ödenebilir. Şöyle ki:
Çocuk 1 Haziran'da doğmuş olsun, bildirim de 1 Ağustos'ta verilsin ama kurum bunu işleme almasın ve bugün fark edilsin. Bu durumda bildirimin verildiği 1 ağustostan önce doğum gerçekleştiğinden 15 haziran maaşından itibaren geriye dönük yardım ödenmesi gerekir.
Eğer 1 Haziran'da doğan çocuğun bildirimi bugün verilirse bu durumda artık 1 haziran dikkate alınmaz, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için geriye dönük ödeme yapılır.
, 1 saat önce
hakikatsen
evet okula dilekçeyle hangi ayların yatmadığını yazıp alabilirsiniz.