Çocuk Yardımı

Normalde öyle ama nedendir bilinmez sendikaların ya da Maliye Bakanlığının Toplu Sözleşmeye koyduğu bir madde nedeniyle geriye dönük en fazla 3 ay için ödeme yapılabilmektedir:

2024-2025 yıllarına ait 7. dönem toplu sözleşmenin 35. maddesi:

"Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Madde 35- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 01/10/2023 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir."

Aynı madde 2018-2019 dönemine ait toplu sözleşme ve sonraki toplu sözleşmelerde de bulunmaktadır.

Burda önemli olan bildirim verilme tarihidir. Eğer bildirim şimdi verilirse geriye dönük 3 aylık alınır. Eğer bildirim daha önce verilmiş ama kurum çocuk ya da aile yardımını zamanında ödememişse bu durumda bildirim önce verilmiş olduğundan bildirim verildiği tarihten (eğer hak ediyorsa) geriye doğru 3 aylık dönem de ödenebilir. Şöyle ki:

Çocuk 1 Haziran'da doğmuş olsun, bildirim de 1 Ağustos'ta verilsin ama kurum bunu işleme almasın ve bugün fark edilsin. Bu durumda bildirimin verildiği 1 ağustostan önce doğum gerçekleştiğinden 15 haziran maaşından itibaren geriye dönük yardım ödenmesi gerekir.

Eğer 1 Haziran'da doğan çocuğun bildirimi bugün verilirse bu durumda artık 1 haziran dikkate alınmaz, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için geriye dönük ödeme yapılır.