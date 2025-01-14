Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 16:40
4/B Sözleşmeli personel sağlık sorunu sebebiyle birim değiştirebilir mi?

Gençlik ve spor bakanlığında destek personel (bakım onarım)-(elektrikçi) olarak görev yapmaktayım dizlerimde ki ağrı nedeniyle hastaneye gittiğimde çekilen mr sonucu iki dizimde de menisküs 2. derece yırtık ve aynı şekilde iki dizde de kıkırdak zedelenmesi olduğunu öğrendim yaptığımız iş sebebiyle merdiven inip çıkma dar yerlerde çalışma vs. gibi noktalarda çok zorluk yaşıyorum uzun süre ayakta kalamıyorum bu rahatsızlığımla alakalı elimde durum bildirir raporu mevcut bu sebeple daireye başvursam rahatsızlığımı tetiklemicek başka bi görevde çalışma imkanım var mıdır bilgisi olan birileri yardımcı olursa çok sevinirim

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