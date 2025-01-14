Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


14 Ocak 2025 16:45
kadro ünvanına ilişkin bilgi ve beceri
dostlar bilgisayar işletmenliği ünvanlı kadro için mezun olduğumuz programdan mı soru sorarlae yoksa bilgisayarların yazılımı ve donanımı hakkında mı soru gelir ?

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