Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 17:14
mazeret ataması sonuçları ne zaman açıklanır?

kılavuza göre atamalar 16sında ama sonuçlarda bu gün mu açıklanır sizce?

yoksa daha erken de olur mu? (misal yarın gibi)

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