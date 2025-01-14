Pomem KBB E-Nabız Tanı

Arkadaşlar Merhaba iyi günler ; Bundan yaklaşık 11 sene önce KBB de muayene olmuşum ve doktor Kronik bir rahatsızlık diye tanı koymuş fakat bu hafta tekrar muayene olduğumda Prof a sağ kulak 7 sol kulak 10 db çıktı ve doktor kulağımda hiçbir problemin olmadığını söyledi ben ise böyle bir tanının olduğundan bahsettim doktorda olabil bazen yanlış tanılar konulabiliyor dedi . Şimdi ben okuldayken KBB den ve tüm bölümlerden sağlam raporu alsam bile raporlar Ankara'ya gittiğinde E- Nabız geçmişine bakarlar mı ? baksalar bile bu tanı yüzünden beni eleyebilirlermi ? şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim :)

Arkadaşlar Merhaba iyi günler ; Bundan yaklaşık 11 sene önce KBB de muayene olmuşum ve doktor Kronik bir rahatsızlık diye tanı koymuş fakat bu hafta tekrar muayene olduğumda Prof a sağ kulak 7 sol kulak 10 db çıktı ve doktor kulağımda hiçbir problemin olmadığını söyledi ben ise böyle bir tanının olduğundan bahsettim doktorda olabil bazen yanlış tanılar konulabiliyor dedi . Şimdi ben okuldayken KBB den ve tüm bölümlerden sağlam raporu alsam bile raporlar Ankara'ya gittiğinde E- Nabız geçmişine bakarlar mı ? baksalar bile bu tanı yüzünden beni eleyebilirlermi ? şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim :)