KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 17:30
Pomem KBB E-Nabız Tanı
Arkadaşlar Merhaba iyi günler ; Bundan yaklaşık 11 sene önce KBB de muayene olmuşum ve doktor Kronik bir rahatsızlık diye tanı koymuş fakat bu hafta tekrar muayene olduğumda Prof a sağ kulak 7 sol kulak 10 db çıktı ve doktor kulağımda hiçbir problemin olmadığını söyledi ben ise böyle bir tanının olduğundan bahsettim doktorda olabil bazen yanlış tanılar konulabiliyor dedi . Şimdi ben okuldayken KBB den ve tüm bölümlerden sağlam raporu alsam bile raporlar Ankara'ya gittiğinde E- Nabız geçmişine bakarlar mı ? baksalar bile bu tanı yüzünden beni eleyebilirlermi ? şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim :)

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